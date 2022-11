Inflação nos EUA esquentando – Bloomberg – CMIO

A previsão para o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), usado pelo Federal Reserve como uma importante métrica de inflação, foi elevada para cada trimestre do próximo ano, informou a Bloomberg na terça-feira.

De acordo com os números baseados na previsão mediana de 65 economistas em uma pesquisa da Bloomberg realizada durante a semana até 11 de novembro, a atividade econômica lenta e as taxas de juros altas levarão o índice de preços do PCE a uma média de 2,8% nos últimos três meses de 2023.

Os analistas também atualizaram as expectativas trimestrais para a principal medida de preços do PCE, que exclui os custos de alimentos e energia, e o índice de preços ao consumidor.

Eles ainda esperam que as pressões de preços esfriem acentuadamente ao longo do ano. Enquanto isso, as chances de uma recessão em 2023 continuaram a aumentar, subindo de 60% para 65% no mês passado.













Os analistas agora esperam que o Fed comece a cortar as taxas nos últimos três meses do próximo ano.

Quase metade dos economistas entrevistados conversaram com a agência antes de 10 de novembro, quando o índice de preços ao consumidor foi divulgado, mostrando que a inflação nos EUA subiu em um ritmo mais lento do que o esperado em outubro. Amparados por um mercado de trabalho robusto e salários mais altos, os gastos do consumidor se mantiveram em grande parte diante do crescimento de preços mais rápido em uma geração.

Ao mesmo tempo, a maioria dos economistas espera que a inflação alta e a dura resposta política do regulador levem a economia à recessão no ano que vem. Espera-se que o banco central aumente a taxa básica de juros em 50 pontos-base na reunião de dezembro.

As projeções sombrias para a economia dos EUA nos primeiros seis meses de 2023 também foram reduzidas. Prevê-se que o PIB fique estável em ambos os trimestres em meio a gastos mais fracos do consumidor antes de retomar o crescimento morno no final do ano.

