Alemanha conclui primeiro terminal de importação de GNL – CMIO

As autoridades alemãs inauguraram o primeiro dos cinco terminais flutuantes planejados, destinados a receber gás natural liquefeito (GNL) no porto de Wilhelmshaven, no Mar do Norte. O país está lutando para garantir o abastecimento de energia enquanto tenta se afastar do gás russo.

A Alemanha está com falta de cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás em entregas anuais como resultado da redução das importações da Rússia. As tentativas anteriores do país de diversificar o fornecimento de gás contribuíram para a atual crise de energia. A pressão das sanções da UE, os problemas técnicos, bem como a sabotagem dos oleodutos Nord Stream, agravaram ainda mais o problema.

Espera-se que a instalação se torne funcional na virada do ano, juntamente com um segundo terminal flutuante no porto de Brunsbuettel no Mar do Norte, de acordo com o ministro da Economia, Robert Habeck, que se gabou de que o projeto foi concluído em apenas 200 dias.

A unidade flutuante de armazenamento e regaseificação de Wilhelmshaven (FSRU), para a concessionária Uniper, ficará atracada em um píer expandido e terá capacidade para regaseificar o GNL que chega em navios-tanque.













Habeck acrescentou que outros três FSRUs seriam implantados nos próximos meses – um em Stade, no rio Elba, perto de Hamburgo, e dois em Lubmin, no mar Báltico. Outro em Wilhelmshaven será adicionado no quarto trimestre de 2023.

“O novo local de aterrissagem de GNL é um grande passo em direção a um fornecimento seguro de energia,” disse o ministro da economia do estado da Baixa Saxônia, Olaf Lies, em um comunicado.

A UE enfrenta uma crise de energia em larga escala depois de impor várias rodadas de sanções à Rússia, que já foi seu maior fornecedor de gás natural.

Espera-se que os terminais planejados forneçam à Alemanha capacidade anual de importação de GNL de pelo menos 29,5 bilhões de metros cúbicos, aproximadamente um terço da demanda anual de gás do país de 90,5 bcm. Os suprimentos de GNL terão um preço muito mais alto do que o gasoduto russo.

