Zona do euro enfrenta recessão profunda – economistas – CMIO

Espera-se que a desaceleração na área da moeda única seja muito pior do que se pensava anteriormente

Espera-se que os 19 países que usam o euro mergulhem em uma recessão muito mais profunda nos próximos meses do que o previsto anteriormente, informou a CNBC na quarta-feira, citando economistas.

De acordo com o relatório, a área do euro tem estado sob “pressão significativa” devido a uma combinação de sanções contra a Rússia, um fim abrupto das importações russas de gás e a necessidade de fornecer apoio financeiro a famílias e empresas que lutam com a crise energética.

A CNBC citou dados da Comissão Europeia mostrando que a confiança do consumidor em toda a zona do euro caiu para uma baixa recorde em setembro. Melhorou ligeiramente desde então, mas as famílias ainda temem pelo futuro e por suas posições financeiras, diz o relatório.

“A confiança do consumidor caiu tanto que a recessão provavelmente não será superficial,” Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg Bank, disse à rede de notícias.

As estimativas preliminares de crescimento para a região sugerem desaceleração no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior – de 0,8% para 0,2%.













De acordo com Spyros Andreopoulos, economista europeu sênior do BNP Paribas, “Será mais profundo do que certamente o que o BCE [European Central Bank] conselho espera.”

No início deste mês, a presidente do BCE, Christine Lagarde, indicou que “o risco de recessão aumentou.”

Andreopoulos disse à CNBC que vê o risco de a recessão se arrastar até o segundo trimestre de 2023.

Economistas concordam que mesmo que a Zona do Euro saia da recessão no primeiro trimestre do ano que vem, os meses seguintes ainda serão desafiadores.

“Espero que a recuperação seja lenta” O economista-chefe europeu do UniCredit, Marco Valli, disse à rede, citando as taxas de juros mais altas como um dos principais fatores que impedem uma recuperação mais rápida. Quando perguntado se seria um ano fácil para a zona do euro, Valli disse: “Não, absolutamente não.”

