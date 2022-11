Inflação no Reino Unido atinge alta de 41 anos – CMIO

Preços crescentes de alimentos, transporte e energia continuam pressionando famílias e empresas

Os preços ao consumidor britânicos registraram um aumento de 11,1% em outubro, quebrando uma alta de 41 anos e superando as projeções dos analistas, enquanto o país continua lutando com os crescentes custos de alimentos, transporte e energia.

Os números, revelados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na quarta-feira, marcam um aumento em relação à alta de 40 anos de 10,1% registrada em setembro e superam a previsão de 10,7% de economistas consultados anteriormente pela Reuters.

O aumento anual do índice de preços ao consumidor (CPI) é atribuído ao aumento dos preços da eletricidade, do gás e de outros combustíveis, apesar do programa Energy Price Guarantee introduzido pelas autoridades do Reino Unido em 1º de outubro.

“Estimativas de inflação de preços ao consumidor modeladas indicativas sugerem que a taxa de IPC teria sido mais alta em outubro de 1981, onde a estimativa para a taxa de inflação anual era de 11,2%”, disse o ONS.

O escritório de estatísticas enfatizou que a inflação teria crescido para quase 13,8% se o governo não tivesse intervindo para limitar o preço das contas de energia domésticas a £ 2.500 (US$ 2.960) por ano em média.

“No ano passado, os preços do gás subiram quase 130%, enquanto a eletricidade aumentou cerca de 66%,” O economista-chefe da ONS, Grant Fitzner, disse em um comunicado.

Na semana passada, o escritório emitiu uma perspectiva sombria revelando que a economia do Reino Unido encolheu no terceiro trimestre. Ao mesmo tempo, a última projeção do Banco da Inglaterra é que a recessão continue até o primeiro semestre de 2024.

