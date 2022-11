Moscou esclarece condições para estender acordo de grãos – CMIO

Os suprimentos devem ser enviados para países pobres e não para estados ocidentais ricos, disse o ministro das Finanças russo à RT

A Rússia apóia a extensão do acordo de transporte de grãos, acordado com a Ucrânia, mas apenas sob estrita conformidade com o acordo apoiado pela ONU, disse o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, à RT na cúpula do G20 na quarta-feira.

Ele explicou que a Rússia concordaria com a renovação, a partir de 19 de novembro, sob a condição de garantir o abastecimento de safras aos países mais pobres, conforme estipulado no texto original.

“Somos a favor da extensão do acordo de grãos, mas insistimos que o grão fornecido pelo acordo do Mar Negro vá exatamente para os países que mais precisam dele, não para os países ocidentais e não para a Europa, como está acontecendo agora, ” Siluanov disse.

Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que a Rússia manteve os embarques de grãos para países africanos e asiáticos, apesar dos obstáculos ocidentais que violaram o acordo de grãos. Acrescentou que foram fornecidas um total de 10,5 milhões de toneladas de cereais, principalmente trigo, sendo que 60% se destinam à Ásia e cerca de 40% a África.

O presidente russo, Vladimir Putin, apontou em setembro que a maior parte dos grãos ucranianos destinados aos países mais pobres estava sendo exportada para o Ocidente, e não para os países africanos.

O acordo inovador de grãos, mediado pela ONU e Türkiye, foi assinado em julho. O objetivo era ajudar a desbloquear as exportações agrícolas via Mar Negro da Rússia e da Ucrânia, os principais exportadores mundiais de grãos, mas foi interrompida devido ao conflito militar entre os dois países.

Moscou diz ter cumprido todas as condições para navios que transportam grãos ucranianos partirem de portos no Mar Negro, mas reclama há meses que a promessa da ONU de remover os obstáculos que bloqueiam as exportações de alimentos e fertilizantes da própria Rússia, criados por sanções ocidentais, tem não foi cumprido.

