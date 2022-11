Exército alemão recebe uniformes ‘SS’ – CMIO

O ministério da defesa ordenou que as tropas “cortassem” as cartas associadas à infame organização nazista

O Ministério da Defesa alemão foi forçado a controlar os danos na semana passada, depois que uniformes com as iniciais ‘SS’ foram entregues a milhares de soldados.

A controversa abreviação representava apenas o tamanho do uniforme, identificado como ‘S-Short’ pelo tablóide Bild, que classificou o incidente como um “mega falha”. Apesar do significado inocente da SS nos uniformes, as cartas ainda eram proibidas para as Forças Armadas Alemãs, dada a forte associação com o infame nazista “Schutzstaffel” (Esquadrão de Proteção).

Uma ala paramilitar dos nazistas, a SS tornou-se uma grande força responsável pela vigilância da segurança do estado e pelas políticas de terror nazistas, incluindo a administração de campos de concentração e extermínio, onde milhões de pessoas morreram. Foi declarada uma organização criminosa nos julgamentos de Nuremberg do pós-guerra.

Os soldados que recusaram os uniformes foram instruídos a se livrarem das cartas. De acordo com o Bild, a Ministra da Defesa, Christine Lambrecht, ordenou que as tropas fossem completamente “corte fora” as etiquetas contendo as letras, ou apenas recortar a parte com a designação do tamanho.













Apenas “algumas centenas de soldados” foram afetados pelo incidente, disse um porta-voz das Forças Armadas Alemãs – o Bundeswehr – ao Berliner Zeitung, acrescentando que alguns fabricantes não cumpriram o requisito do Bundeswehr de usar “C-curto” ao invés de “SS.”

A reação do ministro foi, no entanto, recebida com críticas de alguns parlamentares, que disseram que Lambrecht deveria se concentrar em questões mais urgentes em vez de perseguir as sombras do passado.

“Você deve se perguntar por que tais incidentes só acontecem no Bundeswehr.,” disse um membro do Comitê de Defesa do Bundestag alemão, pedindo ao ministro da Defesa que não “exagere” e “finalmente desça para tarefas importantes, como armamento e modernização.”

De acordo com o Bild, as roupas controversas faziam parte de uma grande aquisição ordenada pelo ministério da defesa, que incluiu 313.000 “conjuntos de roupas de combate” bem como centenas de milhares de capacetes e sacos de dormir, a um custo de € 2,3 bilhões (US$ 2,41 bilhões).

O ministério disse ao jornal The Times na segunda-feira que estava ciente de que o incidente parece “muito estranho” ao público e que ainda está em contato com o fabricante para “investigar o que aconteceu.”