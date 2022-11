O Twitter Blue foi a ferramenta anticapitalista mais eficaz de todos os tempos — CMIO

Se você for como eu, então você odeia bilionários. Na verdade, mais do que isso, você também odeia muito, muito mesmo, as corporações que dominam nosso dia-a-dia. A contínua controvérsia em torno da plataforma de mídia social Twitter, particularmente seu extinto esquema de verificação pago ‘Blue’, está embaraçando o homem mais rico do mundo e fazendo com que grandes multinacionais percam dezenas de bilhões em capitalização de mercado.

No final de outubro, o bilionário CEO da Tesla, Elon Musk, fechou um acordo de US$ 44 bilhões para assumir o Twitter. Ele imediatamente cortou milhares de empregos, incluindo muitos no departamento de comunicações e de cargos de alto escalão encarregados de confiança e segurança. Em seguida, o Twitter Blue, um serviço que fornece verificação oficial por uma taxa de US$ 8 por mês, foi lançado. O caos se instalou depois disso e o serviço foi suspenso.

Para ser específico, muitos imitadores se passaram por figuras públicas proeminentes. Vimos os relatos falsos de George W. Bush e Tony Blair lamentando que sentem falta de matar iraquianos; enquanto isso, alguém fingindo ser OJ Simpson admitiu o assassinato. Mas o que teve mais consequências foi o fato de que grandes marcas foram personificadas.

Por exemplo, uma conta que afirma ser da empresa farmacêutica Eli Lilly & Co disse que a empresa estava distribuindo insulina gratuitamente e imediatamente despencou seus estoques. Uma conta que supostamente representava a Lockheed Martin também disse que estava suspendendo as vendas de armas para a Arábia Saudita, Israel e os EUA, aguardando investigações de direitos humanos. O empreiteiro de armas também viu seus estoques afundarem em resposta a esses tweets.













A lista continua. Empresas como Chiquita, American Girl, Roblox, BP e Tesla, bem como o American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) foram representados por usuários do Twitter e fizeram declarações controversas. Elas iam desde elogiar o apartheid em Israel até dizer que uma empresa de frutas havia derrubado o governo do Brasil.

Por sua vez, o Twitter está em apuros com esta situação. É obviamente por isso que suspendeu seu sistema de verificação e, ao mesmo tempo, Elon Musk disse que a empresa pode enfrentar a falência em um futuro próximo. Não há dúvida de que a plataforma de mídia social perdeu um valor significativo desde a aquisição do CEO da Tesla, provavelmente no valor de vários bilhões. O lançamento do Twitter Blue foi um desastre previsível que apresentou sérios desafios para os anunciantes, claramente, e é por isso que eles abandonaram a plataforma de mídia social.

Mas, embora seja verdade que esta foi uma decisão muito imprudente da parte de Musk, ele criou inadvertidamente a mais formidável arma anticapitalista da história moderna, tudo ao custo de US$ 8. Qualquer pessoa com alguns dólares no bolso poderia, até poucos dias atrás, retirar bilhões em valor de uma empresa maligna que está destruindo o planeta, ameaçando a segurança global ou envolvida em crimes de guerra. Isso é uma coisa notável.

Pelo menos teria sido notável se tivesse sido deixado sozinho e não desligado. Ainda assim, houve contas suficientes que passaram – com, ao mesmo tempo, uma rede de confiança e segurança reduzida – o que significa que os imitadores ainda são comuns e a desinformação está por toda parte. Se você carregar sua linha do tempo, certamente verá inúmeros exemplos de notícias falsas de contas verificadas nas quais você estaria inclinado a confiar à primeira vista antes do lançamento do Twitter Blue. A praça pública como a conhecíamos não existe mais – e isso pode levar as pessoas a plataformas novas e melhores.













As vantagens do Twitter são inúmeras. Ele permite que você leia as notícias, que podem ser substituídas apenas pela leitura direta dos meios de comunicação. Você também pode ler os pensamentos das pessoas sem filtros, o que pode aumentar o número de assinaturas de boletins no futuro. Você também pode usar uma plataforma de mensagens como WhatsApp ou Telegram para enviar mensagens às pessoas, caso seja para isso que você usa o pássaro. Ou você pode simplesmente levar suas conexões para o mundo real e abandonar completamente as mídias sociais.

De qualquer forma, a ascensão meteórica da plataforma de mídia social e o colapso imediato quando Elon Musk assumiu o poder são hilários. O homem mais rico do mundo ficou com o queixo caído depois de comprar o Twitter, algo que ninguém pensou seriamente que ele queria fazer em primeiro lugar. Mas agora ele está preso a um aplicativo quebrado e acumulando dívidas a tal ponto que, como dito antes, a empresa poderia simplesmente ir à falência.

E as únicas baixas em todo esse escândalo, além da reputação de Musk, foram a avaliação das ações de algumas empresas covardes que são, francamente, más. Novamente, se você for como eu, a notícia da implosão do Twitter é uma boa notícia para você. Provavelmente porque você reconhece como nossa sociedade é imperdoavelmente desigual e acredita em alguma forma de justiça poética para as pessoas e entidades que perpetuam o sistema.