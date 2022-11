Lenda do Pink Floyd culpa aproveitadores dos EUA pelo conflito na Ucrânia – CMIO

O astro do rock britânico Roger Waters criticou os EUA por lucrar com o conflito militar em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, que ele diz que Washington permitiu que acontecesse porque era benéfico para os interesses americanos.

Discutindo a política externa dos EUA no podcast Bad Faith no YouTube, o co-fundador do Pink Floyd afirmou que o conflito na Ucrânia foi “a melhor coisa que lhes aconteceu nos últimos 10 anos,” porque isso foi “muito bom para negócios.”

“Parte do negócio deles é ganhar dinheiro com a guerra fabricando armas e vendendo-as para o povo e obtendo os lucros com isso”, disse. Waters explicou, acrescentando que esse dinheiro nunca vai para pessoas comuns. “Não sou você ou eu, nem pessoas comuns que investem na indústria de guerra. São pessoas com muito dinheiro e são muito bem pagas quando há guerra.”

Outro benefício da guerra para o establishment político, de acordo com Waters, é que ela permite convencer as pessoas que lutam para sobreviver e acabam sem teto de que seus infortúnios são culpa dos russos e de Putin, que é comparado a Hitler e acusado de ser responsável por “destruindo a vida de todos.”

Roger diz que agora foi proibido de se apresentar na Polônia por criticar abertamente a intromissão militar do Ocidente e pedir a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Anteriormente, o músico havia escrito cartas pessoalmente dirigidas aos presidentes Vladimir Putin, Zelensky e Joe Biden, pedindo negociações diplomáticas para encerrar o conflito, afirmando que é “a pior coisa possível que pode estar acontecendo”, devido ao potencial de uma guerra nuclear total.