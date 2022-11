Polônia convoca reunião de segurança de emergência após alegação sobre mísseis – CMIO

Há relatos conflitantes sobre se a explosão relatada foi causada por foguetes russos ou ucranianos.

O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki convocou uma reunião de emergência do comitê de segurança e defesa nacional do governo em meio a relatos de um ataque mortal perto da fronteira do país com a Ucrânia.

Acredita-se que a Polônia tenha embarcado caças após os relatos de que duas pessoas foram mortas em um “explosão” supostamente causado por um ataque de míssil. Os militares e promotores poloneses chegaram ao local da explosão, informa o Visegrad 24.

O canal Mash Telegram da Rússia publicou uma foto do que disse ser um fragmento de um míssil do sistema de defesa S-300. Este equipamento da era soviética é usado pela Ucrânia.

Enquanto isso, outras fontes apontaram o dedo para a Rússia. Moscou disparou dezenas de mísseis contra a Ucrânia na manhã desta quarta-feira

Mais cedo, a mídia polonesa informou que explosões abalaram a cidade de Przewodow, localizada na região de Lublin, não muito longe da fronteira com a Ucrânia. Uma instalação de secagem de grãos teria sido atingida, matando pelo menos duas pessoas, disse a mídia local.

“As razões para este incidente não são conhecidas no momento,” O porta-voz do corpo de bombeiros local, capitão sênior Marcin Lebiedowicz, disse à Radio Lublin. Ele confirmou que houve vítimas e disse que sua agência recebeu “um relatório de uma explosão.”

O porta-voz do governo polonês Piotr Mueller também pediu à mídia e ao público “não publicar informações não confirmadas.”

AP informou, citando um “alto funcionário da inteligência dos EUA”, que mísseis russos haviam atravessado a Polônia, matando duas pessoas. Mueller não comentou as reportagens, apenas se referindo ao incidente como um “situação de crise”.

Nem Kiev nem Moscou comentaram o incidente até agora.