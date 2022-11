Consultas da OTAN possíveis após ‘ataque com mísseis’ da Polônia – CMIO

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que os 30 membros do bloco foram “consultando” sobre o incidente na Polônia, e que todos os fatos precisavam ser apurados.













Os meios de comunicação locais informaram que dois civis morreram em Przewodow, na província polonesa de Lublin, do outro lado da fronteira com a Ucrânia. Fotos e vídeos da vila, publicados pela mídia polonesa, pretendem mostrar fragmentos de mísseis sem marcas. Vários meios de comunicação os identificaram como fragmentos de um míssil de defesa aérea S-300, em serviço com os militares ucranianos, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente.

Enquanto a AP informou que os mísseis foram “Russo,” citando um oficial de inteligência dos EUA não identificado, o Pentágono disse que não tinha informações para corroborar essa afirmação. Varsóvia também se absteve de culpar Moscou.

Isso não impediu o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de fazê-lo, no entanto. Ele alegou que o incidente de Przewodow foi um ataque de míssil russo contra o território da OTAN e um ataque a “Segurança coletiva,” exortando o bloco a agir contra o “terrorista” Estado.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado que os fragmentos de mísseis mostrados pela mídia polonesa “nada a ver com armas russas.” Nenhum ataque com mísseis foi realizado contra alvos perto da fronteira polonesa-ucraniana, e quaisquer relatórios dizendo o contrário foram “uma provocação deliberada para agravar a situação”, Moscou acrescentou.