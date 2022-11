Trump anuncia candidatura presidencial para 2024 — CMIO

Ele passou a argumentar que Biden é “nos levando à beira de uma guerra nuclear” com a Rússia, alegando o conflito na Ucrânia “nunca teria acontecido se eu fosse seu presidente”, embora não tenha oferecido nenhuma elaboração além de afirmar que os adversários da América foram mantidos “em cheque” enquanto ele estava no cargo.

Trump precedeu o anúncio de terça-feira com ataques a possíveis rivais republicanos nas primárias, emitindo declarações separadas contra o governador da Flórida, Ron DeSantis – que é muito popular entre os conservadores por suas políticas menos autoritárias do Covid-19 –, bem como o governador da Virgínia, Glenn Youngkin. De acordo com pesquisas recentes, DeSantis, que acabou de obter uma vitória esmagadora na corrida para governador da Flórida, é um dos primeiros candidatos para os eleitores do Partido Republicano.