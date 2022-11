Rússia ‘improvavelmente’ estava por trás do ‘ataque com mísseis’ da Polônia – Biden – CMIO

“Há informações preliminares que contestam isso”, Biden respondeu, acrescentando “Não quero dizer isso até investigarmos completamente, mas é improvável, nas mentes da trajetória, que tenha sido disparado da Rússia. Mas veremos. Veremos.”

A Casa Branca disse anteriormente que Biden convocou uma reunião “emergência” mesa redonda entre altos funcionários dos estados da OTAN, bem como do Japão, para discutir a misteriosa explosão em Przewodow, na Polônia, na terça-feira. Em uma declaração conjunta após a reunião, os líderes disseram que concordaram em “apoiar a investigação da Polónia” no incidente e gostaria “permaneça em contato próximo para determinar os próximos passos apropriados.”













Não está claro qual ação pode ser tomada em resposta, já que as autoridades dizem que isso será determinado pelas descobertas de sua investigação. No entanto, Varsóvia sugeriu anteriormente que poderia invocar a cláusula do Artigo 4 da OTAN, que exige que os 30 estados do bloco realizem consultas se algum membro acreditar que está sob ameaça militar ou desejar discutir qualquer outro “questão de preocupação”. A medida é distinta do Artigo 5, uma garantia de segurança coletiva que obriga todos os Estados da OTAN a virem em defesa de outro membro.

Segundo a Reuters, o presidente polonês Andrzej Duda disse que é “muito provável” A Polônia logo invocaria o Artigo 4, embora os investigadores acrescentados atualmente não tenham evidências concretas que apontem para qualquer parte responsável por trás da explosão.

Enquanto o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, não perdeu tempo antes de atribuir a explosão a Moscou, o Ministério da Defesa russo emitiu um comunicado negando qualquer responsabilidade, insistindo que as fotos que circulavam na mídia polonesa com o objetivo de mostrar fragmentos de mísseis “não tem nada a ver com armas russas.” O ministério acrescentou que tais alegações são “uma provocação deliberada para agravar a situação.”

Horas depois da explosão na terça-feira, os militares dos EUA disseram que não podiam corroborar as alegações de envolvimento russo, aparentemente refutando um relatório anterior da Associated Press citando um oficial de inteligência dos EUA não identificado que disse que um míssil russo atingiu a vila polonesa.