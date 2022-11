A Rússia ‘não teve nada a ver com’ o incidente do míssil polonês – Erdogan – CMIO

O presidente da Türkiye destacou que Joe Biden também não acredita que o projétil tenha sido disparado por Moscou

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rejeitou as alegações polonesas de que um míssil russo matou dois de seus cidadãos perto da fronteira com a Ucrânia na terça-feira.

Os EUA e outros países concordam com seu ponto de vista, disse o líder de Türkiye a jornalistas na quarta-feira à margem da cúpula do G20 na Indonésia, quando questionado sobre o incidente.

“A Rússia dizendo que isso não tem nada a ver com eles e (o presidente dos EUA Joe) Biden dizendo que esses mísseis não são de fabricação russa mostram que isso não tem nada a ver com a Rússia”, destacou Erdogan.

Uma investigação adequada do que aconteceu é essencial, acrescentou.

As supostas mortes na Polônia ocorreram em meio a um ataque maciço de mísseis em várias partes da Ucrânia. O presidente Vladimir Zelensky apressou-se em acusar Moscou de lançar um míssil contra um membro da OTAN e instou o bloco militar a retaliar.

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia disse que um “Míssil de fabricação russa” desembarcou em Przewodow e convocou o embaixador de Moscou para exigir uma explicação.

O Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer conexão com o incidente, afirmando que sua operação não se estendeu ao local do incidente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que era “improvável” que o míssil foi disparado pela Rússia, mas disse que mais investigações são necessárias.

De acordo com autoridades americanas não identificadas citadas pela Associated Press, a arma provavelmente era um míssil antiaéreo ucraniano que se extraviou. Se for verdade, o projétil provavelmente veio do antigo estoque soviético que a Ucrânia herdou após o colapso da URSS.