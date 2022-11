Avião da OTAN rastreou míssil que atingiu a Polônia – CNN – CMIO

Dados de radar com a trajetória do projétil foram entregues ao bloco liderado pelos EUA e a Varsóvia, disse um oficial de defesa à agência.

Um avião da Otan conseguiu rastrear um míssil que caiu em território polonês, causando uma explosão mortal em um vilarejo perto da fronteira com a Ucrânia, disse um oficial não identificado da aliança militar à CNN na terça-feira, sem atribuir culpa.

Segundo o funcionário, “intel com as faixas de radar [of the missile] foi fornecido à OTAN e à Polônia.” No entanto, a fonte não forneceu detalhes sobre de onde o projétil pode ter sido lançado ou por quem.

A OTAN tem realizado voos regulares de vigilância em seu flanco oriental para monitorar a situação na Ucrânia desde que a Rússia iniciou sua ofensiva militar no final de fevereiro. A aliança opera uma frota de aviões Boeing E-3A Airborne Warning & Control System (AWACS), equipados com radar de longo alcance e sensores passivos.

Na terça-feira, a mídia local informou que dois trabalhadores agrícolas morreram na aldeia de Przewodow, perto da fronteira ucraniana. Varsóvia disse que eles foram mortos por um míssil “fabricado na Rússia,” e convocou o embaixador russo, enquanto colocava seus militares em alerta máximo. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, acusou a Rússia de bombardear o território da Polônia e instou a OTAN a agir contra o “terrorista” Estado.













O Ministério da Defesa da Rússia rejeitou as acusações, dizendo que Moscou não realizou nenhum ataque contra alvos perto da fronteira polonesa-ucraniana naquele dia, acrescentando que fragmentos de mísseis, cujas fotos foram publicadas pela mídia polonesa, “não tem nada a ver com armas russas.”

Mais tarde, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que era “improvável” que a Rússia estava por trás do incidente, acrescentando que informações preliminares contestam essa versão dos eventos. “Não quero dizer isso até que investiguemos completamente, mas é improvável, nas mentes da trajetória, que tenha sido disparado da Rússia”, disse. ele disse.