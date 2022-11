Coreia do Norte envia alerta ao Japão – CMIO

O disparo de um míssil balístico de alcance intermediário no início deste mês foi uma mensagem para os “inimigos”, diz Pyongyang

A Coreia do Norte alertou o Japão de que “pagar um preço alto” se continuar a alegada perseguição aos seus nacionais aí residentes.

Pyongyang vê o “opressão” de norte-coreanos no Japão como um desafio à sua dignidade e soberania, apontou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na quarta-feira.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a declaração aparentemente se referia a relatos de um aumento de crimes de ódio contra estudantes em escolas de todo o Japão para coreanos étnicos.

“Declaramos solenemente que o disparo de 4 de outubro de um novo tipo de míssil balístico de alcance intermediário terra-terra é um aviso para nossos inimigos”, disse. disse KCNA.

“Se este aviso levará a resultados reais, dependerá das atitudes das forças hostis, incluindo o Japão”, disse. apontou, acrescentando que Tóquio irá “pagar um preço alto” para ações dirigidas contra a Coreia do Norte.













Em 4 de outubro, Pyongyang realizou mais um de seus testes deste ano de tecnologia de mísseis proibida, disparando seu míssil balístico Hwasong-12 no Oceano Pacífico. O projétil sobrevoou o Japão, alertando os residentes para que procurassem abrigo, e acabou cobrindo 4.500 quilômetros, o que parece ser o mais longe que qualquer um dos mísseis da Coreia do Norte já percorreu.

Foi também a primeira vez em cinco anos que Pyongyang lançou um míssil sobre o Japão, com Tóquio, Seul e Washington condenando a ação.

Os líderes do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos se reuniram à margem da Cúpula do Leste Asiático no Camboja no domingo, prometendo uma resposta unificada e coordenada aos programas nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

O presidente dos EUA, Joe Biden, insistiu que a parceria entre as três nações era “ainda mais importante do que nunca,” tendo em vista o que ele descreveu como uma intensificação das provocações de Pyongyang.