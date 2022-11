Diplomata: Kiev anseia provocar confronto direto entre Rússia e OTAN para salvar o país da derrota

Na noite de ontem (15) a mídia polonesa informou sobre a queda de um míssil na Polônia, na região fronteiriça com a Ucrânia. Na sequência do ocorrido, morreram duas pessoas. O presidente polonês Andrzej Duda disse que Varsóvia não tinha informações precisas sobre a quem pertencia o míssil que caiu no território do país.