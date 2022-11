Musk se recusa a ‘consertar’ hashtag para Jimmy Fallon – CMIO

O popular apresentador de TV americano pediu ao novo dono do Twitter para remover uma hashtag que insinuava que ele havia morrido

O CEO do Twitter, Elon Musk, recusou um pedido do comediante americano Jimmy Fallon para impedir a disseminação de uma hashtag sugerindo que ele morreu. Desde que comprou o Twitter e demitiu muitos membros da equipe de moderação de conteúdo da plataforma, Musk se envolveu em várias disputas com usuários de celebridades de alto nível.

a hashtag “#RIPJimmyFallon” começou a circular no Twitter na terça-feira, com brincalhões às vezes postando a mensagem ao lado de imagens de celebridades não relacionadas.

Em um tweet na noite de terça-feira, o próprio Fallon pediu a Musk que “conserte isto,” referindo-se à hashtag. “Consertar o quê?” Musk respondeu na manhã de quarta-feira.

Enquanto os partidários de Musk zombavam de Fallon, o apresentador de TV do horário nobre apagou seu tuíte.

Quando Musk anunciou pela primeira vez sua intenção de comprar o Twitter no início deste ano, ele disse que estava motivado pelo desejo de acabar com algumas das políticas de censura mais restritivas adotadas pela plataforma nos últimos anos. Depois de concluir a compra de US$ 44 bilhões no mês passado, o CEO da SpaceX e da Tesla iniciou demissões em massa de moderação de conteúdo e equipe de marketing.

Musk também demitiu publicamente vários funcionários que o criticaram em sua própria plataforma e se envolveu em discussões com celebridades e funcionários públicos. Quando a representante de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, criticou seu plano de assinatura de US$ 8 por mês no início deste mês, Musk respondeu “Seu feedback é apreciado, agora pague $ 8.”

Mentir ou postar hashtags enganosas não é uma violação dos termos de serviço do Twitter, e brincalhões e trolls usam regularmente o site para espalhar boatos falsos. Um exemplo notável é a culpa de vários tiroteios em massa nos EUA no comediante da internet Sam Hyde. No início deste ano, postagens alegando que Hyde era um ás de caça ucraniano fictício enganado o congressista americano Adam Kinzinger.