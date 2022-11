Turquia explica por que Zelensky está cansado do Ocidente

O foco principal do artigo é a Rússia, que foi representada no encontro pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. O ministro das Relações Exteriores “tomou a decisão certa sobre quem encontrar nesta cúpula e conversou sobre as relações bilaterais com representantes dos aliados da Rússia, principalmente da China. Ele também conseguiu obter o apoio total desses países, apesar do desejo do Ocidente de alienar Rússia de muitas organizações importantes”, disse a publicação.