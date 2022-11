Companhia aérea proíbe uniformes de gênero neutro em voo da Copa do Mundo – CMIO

A Virgin Atlantic disse que a tripulação de cabine deve se ater ao traje tradicional para garantir sua segurança no Catar

A Virgin Atlantic reverteu sua política de uniformes neutros em termos de gênero para a tripulação de cabine que voava com a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo no Catar. Embora o esquadrão ainda tenha voado a bordo do jato ‘Gay Pride’ da companhia aérea, o crossdressing só será permitido em voos para “mais aceita” países, disse a companhia aérea.

A equipe de Gareth Southgate pousou em Doha na terça-feira, em um voo especialmente fretado da Virgin Atlantic saindo de Birmingham. Para o voo único, a companhia aérea disse a vários meios de comunicação britânicos que suspendeu sua política de identidade de gênero e instruiu os tripulantes a se vestirem com o uniforme apropriado para seu gênero.

“Como parte de nossa política, concluímos uma avaliação de risco em todos os países para os quais voamos, considerando as leis e atitudes em relação à comunidade LGBTQ+ e expressões de identidade caso a caso,” a declaração lida. “Após uma avaliação de risco, foi recomendado que a política não fosse aplicada no voo fretado de hoje para garantir a segurança de nosso pessoal.”













A homossexualidade é ilegal no Catar e as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são puníveis com até sete anos de prisão.

A Virgin Atlantic atualizou sua ‘Política de Identidade de Gênero’ em setembro, permitindo que os comissários de bordo do sexo masculino usassem uniformes femininos e vice-versa. Os funcionários também tiveram a opção de usar “emblemas de pronome,” e submetido a “treinamento inclusivo obrigatório” de acordo com um comunicado de imprensa.

Enquanto este novo “abordagem fluida” foi retratado como aplicável a todas as rotas, a Virgin Atlantic explicou na terça-feira que inicialmente seria lançado em voos de e para os EUA, Reino Unido e Israel, como “esses países aceitam mais identidades não binárias”.

Apesar do recuo da política, a equipe da Inglaterra ainda voou para Doha a bordo do ‘Rain Bow’, um Airbus A350 com a imagem de um homem voador com tênis da cor do arco-íris segurando uma Union Jack. O Reino Unido não é o único país que traz uma mensagem pró-LGBT para o Catar, com os EUA modificando o brasão de sua equipe para incorporar as cores da bandeira do orgulho gay.

Enquanto o Catar insistiu que todos os torcedores seriam bem-vindos à Copa do Mundo “sem discriminação”, um embaixador do torneio, o ex-jogador da seleção catariana Khalid Salman, disse a um repórter alemão na semana passada que considerava a homossexualidade uma “danos na mente” Que causa “dano espiritual”.