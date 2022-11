Grécia promete continuar fornecendo apoio militar à Ucrânia

ATENAS, 17 de novembro – RIA Novosti. O ministro da Defesa Nacional da Grécia, Nikolaos Panagiotopoulos, prometeu continuar apoiando Kyiv em uma reunião do grupo de contato sobre assistência à Ucrânia, disse o serviço de imprensa do departamento militar grego.

O encontro decorreu em formato de videoconferência por iniciativa do secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, e contou com a participação de ministros, vice-ministros da defesa e altos funcionários. A teleconferência contou ainda com a presença do chefe do Estado-Maior da Defesa Nacional da Grécia, general Konstantinos Floros.