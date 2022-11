OTAN não tem indicações de que Rússia prepara uma ofensiva militar contra o bloco, diz Stoltenberg

O chefe da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, após reunião do Conselho do Atlântico Norte em Bruxelas, nesta quarta-feira, afirmou durante coletiva de imprensa que não existem indícios de que o incidente na Polônia signifique um ataque russo ao bloco.

Ainda ontem, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que era improvável, com base na trajetória do míssil que caiu na Polônia, que ele tenha sido disparado da Rússia .

Ainda segundo Stoltenberg, os Estados-membros da OTAN não pretendem usar o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte para iniciar consultas devido ao incidente do míssil na Polônia, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg.

De acordo com esta cláusula do tratado, se algum Estado-membro sentir uma ameaça à sua integridade territorial e soberania, pode iniciar consultas com outros Estados-membros no âmbito da OTAN na expectativa de gerar uma resposta.