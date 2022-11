Incidente com míssil foi ‘provocação’ ucraniana – político polonês – CMIO

“Exorto-vos a repensar a posição da Polónia [regarding] esta guerra caso a linha vermelha seja cruzada novamente!” Pakula concluiu.













A página de Pakula no Facebook ainda tem uma bandeira ucraniana sobre a foto de seu retrato e o lista como presidente do conselho da cidade de Lublin, a sede da região onde Przewodow está localizada. O site oficial da cidade, no entanto, observa que ele não estava mais no cargo desde 11 de novembro.

Zelensky foi rápido em acusar a Rússia de atacar a Polônia e toda a OTAN depois que um míssil explodiu em Przewodow na tarde de terça-feira, matando duas pessoas. O governo de Kiev disse que o incidente mostrava a necessidade da OTAN “fechar o céu” sobre a Ucrânia, como eles exigem desde fevereiro.

Enquanto Zelensky continua insistindo que o míssil era russo, Varsóvia e Moscou o identificaram como um míssil de defesa aérea S-300, com a Polônia chamando-o de “Fabricado na Rússia” e a Rússia apontando que estava em serviço ucraniano. Os EUA e a OTAN também descreveram o míssil como um foguete de defesa aérea que se desviou, tentando minimizar o incidente, ao mesmo tempo em que argumentam que a Rússia foi a culpada por bombardear a Ucrânia em primeiro lugar.

Os militares russos apontaram que os ataques de mísseis de terça-feira contra alvos militares e de infraestrutura de energia ucranianos não chegaram nem perto da fronteira polonesa.