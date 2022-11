Inflação no Reino Unido atinge o maior patamar em 40 anos

A população britânica está enfrentando a maior taxa de inflação registrada nos últimos 40 anos . É o que apontam dados divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estatísticas do Reino Unido.

Com inflação alta, França, Bélgica, Reino Unido e Grécia enfrentam greves em setores críticos

Segundo o relatório, a alta inflacionária é fruto da crise de energia desencadeada pelo conflito na Ucrânia, que gerou sanções ao petróleo da Rússia, diminuindo a oferta do combustível no Reino Unido. Com a falta de abastecimento, os preços da energia dispararam em vários países da Europa, o que puxou a alta na inflação.