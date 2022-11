dia mundial dos bebês prematuros

O Dia Mundial da Prematuridade é comemorado em muitos países do mundo no dia 17 de novembro. Foi iniciado pela European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) em 2008. Atualmente, os eventos do Dia Mundial da Prematuridade são realizados em mais de cem países ao redor do mundo

O Dia Mundial da Prematuridade visa aumentar a conscientização sobre o nascimento prematuro, a necessidade de abordar os desafios urgentes que médicos e famílias enfrentam. Afinal, o nascimento prematuro de um bebê é um teste sério para os pais que precisam não apenas de um tratamento de qualidade para suas migalhas, mas também de ajuda psicológica.

De acordo com as estatísticas mundiais, cada 10ª gravidez termina em parto prematuro. Na Rússia, esse número é um pouco menor e chega a 5-6%. Segundo especialistas, durante observações de longo prazo em obstetrícia, a frequência de parto prematuro não muda.

São considerados prematuros os bebês nascidos antes do término do período gestacional, ou seja, antes do período em que a gravidez é considerada a termo, no intervalo de 22 a 37 semanas de gestação.

Existem 4 graus de prematuridade, dependendo do período de gravidez (condicionalmente) em que o bebê nasceu, bem como qual era seu comprimento e peso corporal ao nascer: 1 grau – a criança nasceu com 36-37 semanas de gravidez, seu o peso varia de 2 a 2,5 quilos, o comprimento do corpo é de 41 a 45 centímetros; Grau 2 – o bebê nasceu com 32 a 35 semanas, pesa de 1,5 a 2 quilos, o comprimento do corpo é de 36 a 40 centímetros; Grau 3 – um recém-nascido apareceu entre 28 e 31 semanas com peso de 1 a 1,5 kg e comprimento corporal de 30 a 35 centímetros; Grau 4 – o parto ocorreu antes da 28ª semana de gravidez, o peso desse bebê é inferior a um quilograma e o comprimento do corpo – menos de 30 centímetros.

Um bebê prematuro não tem imunidade, a pele é muito frágil e os órgãos internos não estão totalmente desenvolvidos.

De acordo com o Ministério da Saúde da Rússia, há 20 anos, quase 80% dos bebês nascidos com peso inferior a um quilo morriam ou sofriam de uma deficiência profunda. Nos últimos anos, graças às tecnologias médicas e aos equipamentos modernos que equipam as maternidades e centros perinatais, esse número foi reduzido. Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde da Federação Russa, a taxa de sobrevivência de bebês prematuros na Rússia é de 98%.

Amamentar um bebê prematuro é um processo muito complexo: monitoramento 24 horas por dia, controle de temperatura e umidade em incubadoras, alimentação artificial. Às vezes, em tais condições, uma pessoa pequena tem até quatro meses. Na maioria dos casos, um bebê prematuro mais tarde se torna um bebê normal.

Todas as causas do parto prematuro ainda não são totalmente compreendidas pela ciência médica. Sabe-se que infecções maternas podem provocar parto prematuro. Em risco estão as gestações que ocorrem na idade adulta, em decorrência de inseminação artificial – FIV, após um aborto. Outro motivo que pode causar parto prematuro: curso patológico da gravidez, distensão excessiva do útero causada por gravidez múltipla, polidrâmnio, gravidez com feto grande, pressão alta na mãe, estado desfavorável do próprio feto. O risco de gravidez prematura aumenta devido a certas doenças da mulher – por exemplo, diabetes, doenças autoimunes, etc.

A ampla realização de eventos no âmbito do Dia Internacional do Bebê Prematuro contribui para consolidar os esforços de autoridades legislativas e executivas, profissionais da saúde , órgãos públicos e pais. Neste dia, são realizados simpósios médicos, conferências abertas, exposições temáticas, shows e eventos beneficentes.

Na Rússia, a celebração deste dia é ativamente apoiada pelo Ministério da Saúde da Federação Russa. Desde 2013, a Fundação para as Iniciativas Sociais e Culturais implementa um projeto de apoio a pais de bebés prematuros – “Um Pequeno Milagre”.