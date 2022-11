Múltiplos ataques ‘terroristas’ relatados no Irã – CMIO

O governo diz que os agressores mataram vários civis e agentes de segurança

Pelo menos cinco pessoas foram mortas na cidade iraniana de Izeh na quarta-feira, quando homens armados abriram fogo contra civis com armas automáticas, disseram autoridades locais. Ataques ao pessoal de segurança também foram relatados em duas outras cidades iranianas, Isfahan e Qorveh. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade ainda.

De acordo com Valiollah Hayati, do gabinete do governador da província de Khuzestan, às 17h30, horário local, dois homens em motocicletas abriram fogo no mercado em Izeh usando “armas militares” e matando “cinco cidadãos até agora.” Entre eles estavam uma senhora idosa e uma criança, acrescentou.

O número de mortos pode aumentar, já que várias pessoas foram internadas em hospitais locais com ferimentos de bala e estão “em estado crítico”, Hayati disse à Press TV. O ataque aconteceu enquanto as forças de segurança tentavam dispersar um grupo de manifestantes, disseram autoridades iranianas.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, que o governo de Teerã descreve como um ato de terrorismo. Em um incidente possivelmente relacionado, uma escola religiosa para mulheres em Izeh foi incendiada por manifestantes.













Dois membros da milícia de segurança Basij foram mortos a tiros em um ataque separado em Isfahan, também por homens armados em motocicletas, informou a agência de notícias estatal Irna.

Um tiroteio semelhante ocorreu em Qorveh, na província do Curdistão, segundo um twittar pelo professor da Universidade de Teerã, Seyed Mohammad Marandi.

“Agências de inteligência ocidentais/sauditas estão mudando de motins fracassados ​​para terror aberto”, ele adicionou.

Marandi se referia aos distúrbios que abalaram o Irã desde meados de setembro, após a morte de uma jovem sob custódia policial. Mahsa Amini, 22, teria sido presa por não usar seu hijab corretamente. As autoridades iranianas insistem que sua morte foi devido a uma condição pré-existente, enquanto os críticos do governo revolucionário islâmico dizem que ela foi assassinada e exigem “mudança de regime”.

Ativistas antigovernamentais inundaram as mídias sociais com alegações como a de que mais de 15.000 manifestantes detidos foram condenados à morte – que o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau compartilhou, mas depois excluiu depois que se revelou uma notícia falsa.