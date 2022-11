O Japão anunciou a coleta de dados sobre o lançamento de mísseis da RPDC

TÓQUIO, 17 de novembro – RIA Novosti. O governo japonês, em cooperação com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, está coletando e analisando informações sobre o suposto último lançamento de míssil da RPDC, disse Hirokazu Matsuno, secretário-geral do Gabinete de Ministros do Japão, em entrevista coletiva.

Na quinta-feira anterior, os militares sul-coreanos disseram ter detectado o lançamento de um míssil balístico de curto alcance pela Coreia do Norte em direção ao mar do Japão. Segundo eles, o lançamento do míssil foi realizado aproximadamente às 10h48, horário local (04h48, horário de Moscou), na área de Wonsan, província de Gangwon.

05:39 Militares sul-coreanos confirmam lançamento norte-coreano de míssil balístico

“Vamos nos abster de comentar o conteúdo das reportagens e pretendemos continuar coletando e analisando informações em cooperação com os Estados Unidos e a Coreia do Sul”, comentou Matsuno a repórteres sobre relatos de um suposto teste de míssil norte-coreano.

Na quinta-feira anterior, o ministro das Relações Exteriores da Coréia do Norte, Choi Sung-hee, disse que a resposta militar da Coréia do Norte seria em proporção direta ao aumento da contenção estendida pelos Estados Unidos e Coréia do Sul.

Os líderes da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão à margem da Cúpula do Leste Asiático (EAS) em Phnom Penh realizaram uma série de reuniões bilaterais e uma cúpula trilateral, como resultado da qual concordaram em trabalhar juntos para fortalecer a contenção da Coreia do Norte em prol da “estabilidade na Península Coreana e na região do Nordeste Asiático”. O presidente dos EUA, Joe Biden, também reafirmou seu compromisso de fortalecer a dissuasão estendida da RPDC, o que implica a prontidão de Washington para defender seus aliados na região usando todas as capacidades disponíveis, incluindo as nucleares.

Este ano, já se passaram 38 dias que a RPDC realizou testes de mísseis, incluindo lançamentos de mísseis de cruzeiro, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental de médio alcance Hwaseong-12 a uma distância recorde de 4.500 quilômetros, e supostos lançamentos de um novo intercontinental míssil balístico (ICBM ) Hwaseong-17, teste de um míssil balístico lançado de submarino (SLBM), sistemas de satélites espaciais e um novo sistema tático para armas nucleares. Em 2 de novembro, Pyongyang disparou mais de 20 mísseis de vários tipos em um dia, um dos quais caiu perto das águas territoriais da Coreia do Sul, e sua trajetória foi direcionada para o sul pela primeira vez desde a Guerra da Coreia. Também nas últimas semanas, vários disparos de artilharia, exercícios da Força Aérea e unidades nucleares táticas foram realizados.