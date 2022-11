Coreia do Norte promete resposta militar ‘feroz’ aos exercícios dos EUA – CMIO

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão também teriam discutido maneiras de “pressão de aumento” em Pyongyang durante a cúpula do G20 em andamento em Bali, Indonésia, na esperança de “construir uma coalizão mais ampla de estados afins” para combater a Coreia do Norte.

Após vários anos de relativa calma, a Coreia do Norte realizou um número recorde de lançamentos de mísseis em 2022, retomando os testes de armas após uma moratória auto-imposta acordada durante as negociações com o então presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018. As manifestações parecem ter aumentado ao longo do ano. vez, com Pyongyang enviando um míssil sobre o território japonês pela primeira vez em cinco anos em outubro e lançando um míssil balístico intercontinental recém-desenvolvido (ICBM) no mar no início deste mês em meio a exercícios aéreos maciços entre EUA e Coreia do Sul.