Assim ele reagiu aos planos do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, de se reunir com os líderes de 50 países para conseguir obter financiamento adicional para Kiev.

“O secretário de Defesa Austin está implementando uma tentativa desesperada para superar a fadiga da Ucrânia. Na verdade, os europeus estão cansados de despejar dinheiro nisso. Eles estão cansados de enviar equipamentos para este buraco negro”, disse Macgregor.

O coronel aposentado também citou uma recente declaração do general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, que declarou ser impossível para a Ucrânia vencer e que admitiu a possibilidade de negociações com a Rússia.

“Por um lado, a administração diz: vamos gastar mais dinheiro nessa causa perdedora da qual as pessoas estão cansadas. Por outro, o chefe do Estado-Maior Conjunto diz: bem, o jogo está quase terminado, então vamos negociar”, disse Macgregor.

Panorama internacional Lavrov: cada vez mais países estão convencidos de que conflito na Ucrânia foi causado pelos EUA

Nesta terça-feira (15), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em uma coletiva de imprensa após a cúpula do G20 na Indonésia que “a União Europeia e a OTAN têm sido há muito tempo participantes híbridos no conflito híbrido” na Ucrânia, dando declarações sobre a necessidade de avançar para uma solução pacífica, mas também continuando a apoiar Kiev com armas. O chanceler russo chamou isso de “uma bifurcação da mente política”.

Ele acrescentou que a União Europeia e a OTAN também fornecem à Ucrânia dados de inteligência, e os EUA participam na definição de alvos.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

