Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Sonho Chinês

Xi Jinping expressou o conceito do “Sonho Chinês” em 2012, quando era secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), antes de assumir o cargo de presidente da República Popular da China.

O objetivo que o sonho perseguia era o grande renascimento da nação chinesa, a criação de um Estado socialista moderno rico e poderoso, democrático e civilizado. Apesar de não ser o primeiro a falar sobre a necessidade de criar uma “China revivida” em oposição à “velha China”, foi Xi quem enfatizou a necessidade de finalmente se livrar do legado do “século de humilhação” por países estrangeiros, quando a China foi transformada em uma semicolônia sob poderosas potências ocidentais. Na última década, a China sob o comando de Xi Jinping alcançou vitórias históricas:

A economia da China dobrou de tamanho, ultrapassando 114 trilhões de yuans (aproximadamente R$ 85,3 trilhões); A pobreza absoluta foi eliminada; A renda per capita também dobrou, chegando a US$ 11.890 (cerca de R$ 63.412) até 2021.

No entanto, o crescimento da China está desacelerando por causa de sua “Política de Tolerância Zero contra COVID-19”, onde bloqueios frequentes e outras restrições dificultam a atividade comercial e causam interrupções nas cadeias de suprimentos. A China está enfrentando sua pior crise no mercado imobiliário em décadas. Após a falência da Evergrande, maior incorporadora imobiliária, o mercado vem caindo há mais de um ano. Ao mesmo tempo, o setor imobiliário respondeu por até 40% do crescimento do PIB do país.

Contra ‘tigres e moscas’

campanha massiva para combater a corrupção nas fileiras do partido. O líder chinês temia que o país repetisse o destino da União Soviética, que Xi acredita ter entrado em colapso em grande parte devido à decadência moral da “nomenklatura” (burocracia) do partido soviético e seu distanciamento dos ideais revolucionários. Na última década, Quando Xi Jinping assumiu o comando da China há dez anos, ele lançou umanas fileiras do partido. O líder chinês temia que o país repetisse o destino da União Soviética, que Xi acredita ter entrado em colapso em grande parte devido à decadência moral da “nomenklatura” (burocracia) do partido soviético e seu distanciamento dos ideais revolucionários. Na última década, mais de cinco milhões de processos anticorrupção foram abertos contra autoridades chinesas.

Panorama internacional Xi Jinping ordena que Exército chinês eleve capacidade para ‘combater e vencer’

Entre os maiores tigres capturados na rede da campanha intransigente estavam o ex-membro do Comitê Permanente do Politburo e chefe “líder de segurança”, Zhou Yongkang, bem como o vice-presidente da Comissão Militar Central e segundo homem no Exército, Xu Caihou.

Aproximando-se de seu terceiro mandato, Xi Jinping limpou completamente a liderança do partido, construindo uma estrutura rígida e vertical de poder de funcionários leais aos ideais do partido. Ao fazê-lo, durante o 20º Congresso do PCC, a Carta do Partido foi alterada para incluir “duas disposições”: o status de Xi Jinping como o núcleo de todo o partido e o estabelecimento do “Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com características chinesas para uma nova Era” como princípios norteadores do partido e da administração do Estado.

Exército forte, líder forte

política externa mais assertiva. Houve um afastamento do conceito de longa data de Deng Xiaoping de “esconda sua força e aguarde seu tempo”. De acordo com a convicção do atual líder chinês, o objetivo principal — o renascimento da nação chinesa — é impossível sem fortalecer a posição da China no cenário internacional. Xi não apenas fortaleceu o país por dentro, mas começou a se mover gradualmente em direção a uma. Houve um afastamento do conceito de longa data de Deng Xiaoping de “esconda sua força e aguarde seu tempo”. De acordo com a convicção do atual líder chinês, o objetivo principal — o renascimento da nação chinesa — é impossível sem fortalecer a posição da China no cenário internacional.

promoção dos padrões tecnológicos chineses para o mundo tornou-se uma direção importante. Representantes da China já ocupam cargos executivos nas maiores organizações que ditam os padrões em todo o A China passou a promover suas próprias iniciativas comerciais e de infraestrutura, como o Cinturão e Rota de Seda, além de construções ideológicas, como a Comunidade do Destino Comum da Humanidade (sobre uma ordem mundial mais justa do ponto de vista chinês) e a Iniciativa Global de Segurança (GSI, na sigla em inglês). Atornou-se uma direção importante. Representantes da China já ocupam cargos executivos nas maiores organizações que ditam os padrões em todo o mundo

Panorama internacional Xi Jinping é eleito para o 3º mandato presidencial na China

mais que dobrou de 2012 a 2021, para 1,35 bilhão de yuans (cerca de R$ 1,1 trilhão) — ainda menor que um terço do orçamento de defesa dos EUA, mas é o maior da região da Ásia-Pacífico. A realização das ambições de política externa é impossível sem um exército forte. Xi Jinping, como comandante-chefe, continua a reformar o Exército, que até 2027 deve se tornar o principal exército do mundo . O orçamento de defesa da RPC— ainda menor que um terço do orçamento de defesa dos EUA, mas é o maior da região da Ásia-Pacífico.

Taiwan

Todos os líderes chineses desde Mao enfatizaram a importância da “reunificação” da China com Taiwan. No entanto, foi Xi Jinping quem deixou claro que o renascimento de uma grande nação chinesa não pode ser alcançado sem a reunificação com Taiwan, e que esse problema não deve ser deixado para as gerações futuras.

Recentemente, as tensões no estreito de Taiwan aumentaram. Pequim censura os EUA por provocarem e cultivarem sentimentos separatistas na ilha. A China indicou repetidamente que vai fazer todos os esforços para resolver a questão de Taiwan pacificamente, mas um cenário de reunificação pela força não pode ser descartado se “forças externas” interferirem no processo.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report