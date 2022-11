MOSCOU, 17 de novembro – RIA Novosti. Os leitores do tabloide britânico The Daily Mail reagiram à publicação sobre os resultados da cúpula do G20 e sua declaração final.

Como observa o jornal, a redação do documento final não esconde as divergências sobre o conflito na Ucrânia. O texto cuidadoso e cuidadosamente elaborado refletiu a tensão que prevalecia no fórum, bem como a oposição de vários países às tentativas dos Estados Unidos e seus aliados de isolar a Rússia.

05:46 A voz dos “sete” deixou de dominar o G20, disse o sherpa da Rússia

“Aqui está a prova mais clara para você: o Ocidente e os Estados Unidos não dominam mais mundo . Não há hegemonia dos EUA. Quinze novos países planejam ingressar no BRICS, enquanto Biden tenta, sem sucesso, encantar Xi Jinping”, disse o usuário Tiggyressor.

“E quem são aqueles que não condenaram a Rússia?” perguntou Hugo.

“Sim, metade da humanidade, senão mais ! China, Arábia Saudita, México, África do Sul. Índia, Brasil , Turquia … Não é o suficiente? Todos continuam a desenvolver relações com a Rússia. Eles não têm interesse nisso conflito”, enfatizou. Regatapontoon3.

“Que tipo de lealdade o Ocidente exige para si mesmo? O mundo enlouqueceu? O Ocidente está intimidando, invadindo e destruindo, e seu poder está enfraquecendo. Este é o século da China e da Índia, e com razão, já que constituem quase 30% da população mundial”, ele expressou a opinião sucktheus (sak???).

“Joe Biden em Bali, na cúpula do G20, parecia horrível. Os últimos idosos na casa de repouso mais decadente parecem melhores. É simplesmente assustador!”, acrescentou North Georgia.

No documento, a maioria dos membros do G20 condenava o conflito na Ucrânia, mas havia “outras opiniões sobre esta situação e sanções”. A importância do acordo de grãos e a inadmissibilidade de ameaças de uso de armas nucleares e seu uso direto também foram enfatizadas. Segundo o secretário de imprensa do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, o Kremlin está satisfeito com os resultados do G20 – a declaração final corrige a diferença nas abordagens à Ucrânia.

A cúpula do G20 foi realizada em Bali nos dias 15 e 16 de novembro. A delegação russa foi chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Ele participou de dois encontros dedicados à segurança alimentar e energética, além de questões de saúde . Além disso, o ministro manteve reuniões com o ministro das Relações Exteriores da China, secretário-geral da ONU, António Guterres, falou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, e conversou brevemente com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz.

