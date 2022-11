China responde após o FBI rotular o TikTok de ‘ameaça à segurança nacional’ – CMIO

O chefe da espionagem dos EUA afirmou que Pequim poderia usar o site de mídia social para “operações de influência” contra milhões de americanos desavisados

O governo chinês denunciou Washington por “desinformação” depois que o chefe do FBI disse que o TikTok – uma plataforma de mídia social de propriedade chinesa – representava uma séria ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

Questionada sobre os comentários do diretor do FBI, Christopher Wray, no início desta semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, rejeitou a acusação, dizendo a repórteres que Washington está apenas tentando desacreditar uma grande empresa chinesa que compete com gigantes da mídia social ocidentais.

“Espalhar desinformação e usá-la para prejudicar as empresas chinesas tornou-se uma ferramenta essencial usada pelo governo dos EUA. A China é firmemente contra isso”, Mao disse, instando as autoridades americanas a “agir com mais responsabilidade e tomar medidas mais confiáveis ​​para respeitar e observar as regras internacionais que enfatizam a justiça, a abertura e a não discriminação.”

Durante uma audiência do Comitê de Segurança Interna da Câmara abordando “ameaças mundiais à pátria” na terça-feira, a deputada republicana Diana Harshbarger afirmou que o TikTok era “projetado para fisgar as crianças americanas” nas mídias sociais e citou relatórios recentes de que a plataforma planeja monitorar usuários específicos “para fins de pesquisa de cidadãos americanos individuais”. Ela perguntou a Wray se o FBI considera o TikTok um “ameaça significativa à segurança nacional” dados esses relatórios, ou se a agência investigou a alegada “laços com o [Chinese Communist Party].”













“Eu diria que temos preocupações de segurança nacional, pelo menos do lado do FBI, sobre o TikTok,” disse Wray. “Eles incluem a possibilidade de que o governo chinês possa usá-lo para controlar a coleta de dados em milhões de usuários ou controlar o algoritmo de recomendação – que pode ser usado para influenciar operações, se assim o desejarem – ou para controlar software em milhões de dispositivos.”

Ele acrescentou que comentaria sobre quaisquer investigações em andamento em um “ambiente fechado e classificado,” apenas dizendo que existem “dezenas de investigações abertas sobre a ameaça da China” sem elaborar.

O TikTok, por sua vez, negou que planejasse rastrear americanos, dizendo à Forbes, que primeiro publicou as alegações, que “não coleta informações precisas de localização GPS de usuários dos EUA, o que significa que o TikTok não pode monitorar os usuários dos EUA da maneira sugerida pelo artigo.” A empresa disse que o relatório da Forbes carecia de “integridade jornalística”, e acusou o veículo de omitir deliberadamente informações que teriam refutado sua alegação principal.