Ministro da unificação sul-coreano acredita na possibilidade de desnuclearização da RPDC

“Não devemos pensar que a desnuclearização da Coreia do Norte não é mais possível, mesmo que a Coreia do Norte tenha legalizado o uso da força nuclear ou declarado sua determinação (de ter – ed.) um arsenal nuclear… A Coreia do Norte eventualmente poderá para tomar uma decisão final sobre a desnuclearização, quando se trata de falar sobre quais mudanças positivas ocorrerão no caso de desnuclearização. Portanto, precisamos continuar os esforços para convencer a Coreia do Norte por meio de contenção prolongada, sanções e pressão”, disse o ministro em um comunicado entrevista com a agência. Ele observou que esses métodos podem forçar a RPDC de volta à mesa de negociações, e a Coreia do Sul considerará possíveis medidas para eventualmente estabelecer relações diplomáticas entre os EUA e a RPDC.