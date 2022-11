China e Índia podem desempenhar papel 'maior' de mediação no conflito ucraniano, afirma Macron

“Estou convencido de que a China pode desempenhar um papel maior de mediação [no conflito ucraniano] nos próximos meses para impedir a retomada de ofensivas, especialmente ofensivas terrestres após o início de fevereiro. Tive a chance de discutir esta matéria com o presidente [chinês] Xi Jinping e concordamos em visitar Pequim no início de 2023 para que possamos intensificar nosso diálogo sobre este assunto”, disse Macron durante uma entrevista coletiva após a cúpula do G20 em Bali.