Cepal afirma que digitalização é essencial para mudar o modelo de desenvolvimento latino-americano

“Para nós, a digitalização é uma das áreas prioritárias para a transformação do modelo de desenvolvimento da América Latina e do Caribe”, disse Salazar em seu discurso na Oitava Conferência Ministerial sobre a Sociedade da Informação da América Latina e do Caribe na comissão regional que começou nesta quarta-feira (16) e vai até esta sexta-feira (18), diz a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) no Twitter.