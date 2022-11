Polônia se abstém de usar o artigo 4º da Carta da OTAN, diz primeiro-ministro

“Na verdade, estamos constantemente consultando [a OTAN]. Mas dentro da estrutura do tratado de defesa de Washington, existe o artigo 4º, que obriga os participantes a uma consulta urgente em caso de ameaça. Com o presidente, no conselho do Comitê de Segurança Nacional ontem à noite, decidimos que iríamos verificar os pré-requisitos para o uso do artigo 4º. E se fossem cumpridos, nosso embaixador [na OTAN] teria a oportunidade de usá-lo”, disse ele.