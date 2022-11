Biden parabeniza republicanos por ganharem maioria na Câmara dos EUA e promete cooperação

“Parabenizo o líder [Kevin] McCarthy pela conquista dos Republicanos da maioria na Câmara e estou pronto para trabalhar com os Republicanos da câmara para entregar resultados para as famílias trabalhadoras”, disse Biden. “Trabalharei com qualquer um – republicano ou democrata-disposto a trabalhar comigo para obter resultados para eles”, acrescentou.

A reeleição do congressista norte-americano Mike Garcia foi confirmada na noite desta quarta-feira (16), fornecendo mandatos suficientes para transferir o controle do poder na Casa dos Representantes das mãos dos democratas para os republicanos.

Segundo projeção da NBC News, os republicanos devem ganhar a maioria na câmara baixa do Congresso, garantindo o mínimo de 218 assentos. Apesar disso, os democratas mantiveram a maioria no Senado, contrariando as previsões de que haveria uma forte vitória dos republicanos nas duas casas do Congresso norte-americano.