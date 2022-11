O bilionário Bezos se junta ao jogo da filantropia – CMIO

O segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, disse à CNN durante uma entrevista na segunda-feira que planeja doar a maior parte de seu dinheiro durante sua vida. O bilionário de 58 anos diz que doará a maior parte de sua fortuna para instituições de caridade, além de usá-la para combater as mudanças climáticas.

Questionado diretamente se planejava doar a maior parte de seu dinheiro, Bezos respondeu: “Sim.”

Ele também disse à mídia que ele e sua namorada, a jornalista que virou filantropa Lauren Sanchez, estavam “construindo a capacidade de poder doar esse dinheiro.”

O bilionário se recusou a declarar uma porcentagem específica ou fornecer detalhes concretos sobre onde sua fortuna provavelmente seria gasta. Atualmente, ele vale cerca de US$ 124 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Bezos foi criticado no passado por não assinar a chamada campanha ‘Giving Pledge’. Foi fundada por Warren Buffett e Bill Gates há uma década para encorajar seus colegas bilionários a contribuir com a maior parte de sua riqueza para a caridade. Desde então, centenas de bilionários se inscreveram, incluindo Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg, Elon Musk e a ex-esposa de Bezos, Mackenzie Bezos, e mais de US$ 500 bilhões foram prometidos.

No entanto, alguns críticos da iniciativa apontam que, apesar de seu compromisso de doar pelo menos metade de suas fortunas, Gates e Buffett estão agora mais ricos do que quando fizeram sua promessa. Em 2019, a fortuna de Gates ultrapassou US$ 100 bilhões. Alguns também levantaram preocupações de que o Giving Pledge possa servir como um paraíso fiscal para os ricos e uma forma de estabelecer fundos para seus filhos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT