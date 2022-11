Polônia vai apreender ativos russos – mídia – CMIO

Autoridades supostamente querem assumir a participação da Gazprom na seção polonesa do gasoduto Yamal-Europa

Varsóvia deve confiscar os ativos da gigante energética russa Gazprom, informou a mídia do país na segunda-feira. O movimento terá como alvo a participação de 48% da empresa na EuroPolGaz, proprietária da seção polonesa do gasoduto Yamal-Europa que transportava gás russo para a UE.

A decisão de confiscar as ações da Gazprom teria sido tomada pelo ministro do Desenvolvimento e Tecnologia, Waldemar Buda, a pedido da Agência de Segurança Interna da Polônia. Destina-se a “garantir a segurança de [Poland’s] infraestrutura crítica,” disse o ministério.

De acordo com a mídia, as autoridades polonesas disseram que o pedido deve ser implementado imediatamente e estabeleceram uma administração obrigatória em relação à entidade russa para garantir a funcionalidade contínua da EuroPolGaz, uma joint venture entre a principal empresa de gás russa e a PGNiG da Polônia.

O maior polonês de energia também possui uma participação de 48% na EuroPolGaz, e a Gas-Trading SA os 4% restantes. O gasoduto Yamal-Europa passa pela Rússia, Bielo-Rússia, Polônia e Alemanha, e costumava transportar quase metade das entregas de gás da Gazprom para o oeste.

As sanções da Polônia contra o produtor de gás russo privaram a empresa de seu status de acionista da EuroPolGaz desde abril, bloqueando seus direitos de voto e a capacidade de repatriar dividendos.

Em maio, o governo polonês rescindiu um contrato de gás natural russo antes de sua data de vencimento no final de 2022, dizendo que a seção do país do gasoduto Yamal-Europa poderia ser usada para suprimentos da Alemanha.

