Bolsa de valores de Paris ultrapassa Londres e se torna a maior da Europa, graças a marcas de luxo

Londres não é mais o lar do maior mercado de ações da Europa, depois que Paris assumiu o manto na segunda-feira, segundo a Bloomberg. A loja credita o forte desempenho de marcas de luxo como Louis Vuitton e Gucci e antecipa que os compradores chineses estarão ansiosos para gastar dinheiro à medida que suas restrições à pandemia forem relaxadas.

As ações francesas agora somam US$ 2,823 trilhões, em comparação com US$ 2,821 trilhões listados na bolsa do Reino Unido, informou a Bloomberg, citando seus próprios dados de pesquisa. O valor patrimonial da Grã-Bretanha era US$ 1,5 trilhão maior que o da França em 2016, quando o Reino Unido votou para deixar a União Europeia na “Brexit” referendo.

A culpa foi do Brexit, e não da política tributária do mandato efêmero da primeira-ministra Liz Truss em 10 Downing Street, disse o ex-funcionário do Banco da Inglaterra, Michael Saunders, à Bloomberg TV.

“A economia do Reino Unido como um todo foi permanentemente danificada pelo Brexit”, ele disse. “A necessidade de aumento de impostos e cortes de gastos não existiria se o Brexit não tivesse reduzido tanto o potencial de produção da economia.”

Enquanto as ações de primeira linha da Grã-Bretanha caíram apenas 0,4% este ano, o FTSE 250 caiu 17%, refletindo uma “martelar” tomadas pelas ações de média capitalização de varejistas e marcas voltadas para o consumidor.

Enquanto isso, as marcas de luxo da França, como LVMH SE e Kering SA – proprietárias da Gucci – estão segurando “Nós vamos” contra as preocupações com a recessão global. LVMH, proprietária da Louis Vuitton, avaliada em US$ 360 bilhões, informou “recorde de vendas” nos EUA e esperamos um bom quarto trimestre nos mercados chineses.

A libra esterlina também já caiu 13% em relação ao dólar neste ano, enquanto o euro deslizou apenas 9,2%, o que favoreceu a francesa na comparação das bolsas, já que o volume de ambas é medido na moeda americana.