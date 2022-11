FMI emite previsões sombrias para a economia global – CMIO

O Fundo Monetário Internacional rebaixou sua previsão para a economia global, dizendo em seu último relatório compilado para a próxima cúpula do G20 que o “perspectivas são mais sombrias” do que anteriormente esperado.

O FMI vem reduzindo gradualmente sua previsão de crescimento global em 2023 desde janeiro, quando previa um crescimento de 3,8%. Em outubro, o fundo reduziu sua projeção de 2,9% para 2,7% em julho, dizendo: “Esperamos que os países responsáveis ​​por mais de um terço da produção global se contraiam durante parte deste ano ou no próximo.”

Os analistas alertaram para uma probabilidade de 25% de que os riscos negativos resultantes do conflito na Ucrânia, juntamente com a inflação persistente, desacelerassem a economia global para menos de 2%.

O FMI observou que houve uma piora constante nos últimos meses para os índices de gerente de compras (PMI), que acompanham uma série de economias do G20.













“Os desafios que a economia global está enfrentando são imensos e o enfraquecimento dos indicadores econômicos aponta para novos desafios pela frente”, disse. um economista do departamento de pesquisa do FMI, Tryggvi Gudmundsson, escreveu em um blog no domingo.

A crise do custo de vida, desencadeada pela inflação crescente de alimentos e combustíveis, continua a atingir os consumidores em todo o mundo. O crescimento dos preços provocou uma série de aumentos nas taxas de juros, tornando os empréstimos mais caros, de acordo com os analistas do FMI. Eles exortaram os formuladores de políticas a “continuar priorizando a contenção da inflação” o que dói “os grupos mais vulneráveis”.

“É provável que o aperto fiscal e monetário contínuo seja necessário em muitos países para reduzir a inflação e lidar com as vulnerabilidades da dívida, e esperamos mais aperto em muitas economias do G20 nos próximos meses”, disse. Gudmundsson, destacando que o ambiente macroeconômico é “excepcionalmente incerto”.

