A inflação da Índia cai para a mínima de três meses – CMIO

O índice de preços ao consumidor da Índia para outubro subiu 6,77% em relação ao mesmo mês do ano anterior, em comparação com 7,4% em setembro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério de Estatística e Implementação de Programas na segunda-feira.

Os resultados positivos não são suficientes para forçar o Reserve Bank of India (RBI) a considerar uma pausa nos aumentos das taxas de juros ainda, já que o número ainda permanece acima da faixa de tolerância do regulador de 2-6% pelo décimo mês consecutivo.

A inflação global cresceu 0,80%, ante 0,57% no mês anterior. A inflação da cesta básica foi de 7,01%, ante 8,6% no mês anterior.

O núcleo da inflação não alimentar e não petrolífera, que atua como um fator-chave para os definidores de taxas do país, ficou em 6,23%. Os preços do vestuário e calçado aumentaram 10,16%, enquanto os preços da habitação subiram 4,58% no mês, em termos homólogos.

“Com a inflação ficando acima de 6%, o RBI não pode parar de aumentar as taxas agora”, Rahul Bajoria, economista indiano do Barclays Bank, disse à Bloomberg. “Mas com vários indicadores de preços mostrando uma moderação no momento, o tamanho dos aumentos nas taxas pode ser moderado.”

O regulador aumentou a taxa básica de juros em 190 pontos-base para 5,90% desde maio. Economistas do Goldman Sachs Group projetam que a taxa básica de juros crescerá para 6,75% até fevereiro.

O RBI poderia optar por um aumento de 35 pontos-base na taxa em dezembro, em comparação com os três aumentos anteriores de 50 pontos-base cada, de acordo com Aditi Nayar, economista do ICRA, conforme citado pela agência.

