Amazon demitirá milhares de trabalhadores – NYT – CMIO

A gigante do comércio eletrônico dos EUA, Amazon, deve demitir até 10.000 funcionários esta semana, de acordo com fontes não identificadas familiarizadas com o assunto, conforme citado pelo The New York Times.

A notícia de possíveis cortes de empregos chega dias depois que a Meta, controladora do Facebook, e o Twitter realizaram demissões em massa, enviando sinais claros de que o setor de tecnologia está se preparando para uma recessão inevitável. Em agosto, a plataforma de mídia social Snap anunciou planos para eliminar cerca de 20% de sua força de trabalho.

As demissões afetarão os negócios Alexa da Amazon, juntamente com as divisões de varejo e recursos humanos da empresa. Na semana passada, o Wall Street Journal informou que o grupo Alexa, produtor do hardware Echo e software associado, vinha sofrendo perdas operacionais de US$ 5 bilhões anualmente nos últimos anos.

No início deste mês, a Amazon anunciou um congelamento de contratações corporativas citando um “incerto e desafiador” ambiente econômico.













Os 10.000 empregos representam cerca de 1% da força de trabalho global de 1,5 milhão da empresa. O número final de reduções planejadas pode mudar, informou o NYT.

A Amazon tem lutado nos últimos trimestres para enfrentar a desaceleração em sua divisão de varejo que ocorreu após o desempenho impressionante durante o pico da pandemia de Covid-19.

A empresa tem procurado reduzir sua rede de armazéns e alugar espaços dentro das instalações. A Amazon também fechou outros serviços, incluindo o Amazon Care, seu principal serviço de saúde.

Em outubro, o varejista on-line relatou ganhos estáveis, abaixo das expectativas de receita e emitindo orientações para o quarto trimestre mais baixas do que os especialistas previam. As ações da Amazon caíram 40% no acumulado do ano.

