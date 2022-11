Os preços do gás na UE disparam – CMIO

Os preços à vista do gás natural na UE subiram acima de US$ 1.350 por mil metros cúbicos durante as negociações de terça-feira, marcando um salto de 11%, segundo dados da London Intercontinental Exchange (ICE).

O preço do gás futuro para entrega em dezembro no hub TTF na Holanda abriu as negociações em alta de 6,9%, a US$ 1.294 por mil metros cúbicos, subindo posteriormente para US$ 1.344.

Especialistas citam temores de uma onda de frio e problemas com o fornecimento de gás do maior exportador do continente, a Noruega, para aumentar os custos de energia. Os preços do gás natural caíram ao longo de outubro e nos primeiros dias de novembro, pois um período de calor atrasou a estação de aquecimento, proporcionando algum alívio às economias europeias em dificuldades.

Após um longo período de clima excepcionalmente ameno, as temperaturas devem cair abaixo da média no final da semana, com Berlim devendo cair abaixo de zero, de acordo com a previsão da Maxar Technologies. Isso significa que as pessoas começarão a usar aquecedores, aumentando a demanda de gás.

A preocupação com o abastecimento de inverno tomou conta da UE por meses, estimulando os esforços para estocar combustível. Dados da Gas Infrastructure Europe mostram que os locais de armazenamento de gás do continente estão 95,5% cheios.

Economistas, no entanto, alertam que os riscos permanecem altos, já que a oferta global está apertada. Eles apontam que, apesar do declínio recente, o preço do gás europeu é cerca de quatro vezes maior do que o normal para esta época do ano. Analistas dizem que o próximo ano pode ser ainda mais difícil, já que reabastecer os estoques provavelmente será mais desafiador sem os suprimentos russos.

