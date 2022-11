Mercado de ações chinês desperta — CMIO

A flexibilização das restrições da Covid, um resgate do mercado imobiliário e a redução das tensões com os EUA dão mais esperança aos investidores

O mercado de ações chinês mostrou uma recuperação surpreendente, com seu principal índice se tornando o melhor desempenho do mundo em novembro, após meses de fraco desempenho desencadeado pela política Zero Covid de Pequim, relações voláteis com os EUA e uma queda no mercado imobiliário.

A primeira reunião pessoal entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e seu colega chinês, Xi Jinping, na segunda-feira, acrescentou esperança aos investidores depois que Xi pediu uma melhor cooperação com os Estados Unidos.

Embora a reunião não tenha trazido avanços dramáticos nas relações entre as duas principais economias do mundo, especialistas apontam alguns progressos que podem ser positivos para as ações chinesas e reduzir o risco de fechamento de capital de centenas de empresas chinesas, como o Alibaba nos EUA, devido a problemas de auditoria. .

“Os canais de comunicação entre os reguladores EUA-China são cruciais para reduzir o risco de cancelamento de registro de ADRs da China. O aumento do engajamento deve ajudar a mitigar o risco político do lado dos EUA para as ações chinesas”, um analista da Global X, Dillon Jaghory, disse à Bloomberg na terça-feira.

As ações de tecnologia tiveram o melhor desempenho em Hong Kong na terça-feira, assim como as ações imobiliárias, que se recuperaram depois que os reguladores chineses revelaram medidas financeiras destinadas a ajudar o setor a evitar uma crise de crédito.

As empresas de tecnologia chinesas listadas em Hong Kong subiram 7,3% na terça-feira, elevando o índice Hang Seng, a referência de Hong Kong, em mais de 4%. O Índice Hang Seng China Enterprises mais amplo também ganhou quase 5%.

O rali ocorre apesar da desaceleração da atividade econômica no país no mês passado, com a produção industrial abaixo das expectativas e as vendas no varejo contraindo pela primeira vez desde maio.

