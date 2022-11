Mais de dez milhões de toneladas já foram entregues, segundo ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov

A Rússia manteve os embarques de grãos para países africanos e asiáticos, apesar dos obstáculos ocidentais que violam o acordo de embarques de alimentos apoiado pela ONU alcançado em julho, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, na terça-feira.

Falando à margem da cimeira do G20 na Indonésia, Lavrov destacou que no total foram fornecidas 10,5 milhões de toneladas de cereais, principalmente trigo, sendo que 60% se destinam à Ásia e cerca de 40% a África.

De acordo com Lavrov, as Nações Unidas o informaram sobre as promessas escritas dos EUA e da UE de remover os obstáculos à exportação de grãos e fertilizantes russos. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, garantiu que a implementação do acordo alimentar é uma questão prioritária.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, no entanto, enfatizou que é importante implementar todas essas promessas na prática e não “no papel.”

Em julho, um acordo inovador de transporte de grãos foi alcançado entre a Rússia e a Ucrânia, dois dos principais exportadores agrícolas do mundo, com a mediação da ONU e Türkiye. O objetivo era destravar as exportações de grãos ucranianos e russos, que haviam parado devido ao conflito entre os dois vizinhos.

Moscou forneceu todas as condições para que os navios que transportam grãos ucranianos partam dos portos do Mar Negro, mas reclama há meses que a promessa de Guterres de remover os obstáculos que bloqueiam as exportações de alimentos e fertilizantes da própria Rússia, criados pelas sanções ocidentais, não foi cumprida.

A ONU prometeu encorajar os EUA e seus aliados a suspender as restrições que, segundo Moscou, prejudicam as exportações de seus alimentos e fertilizantes. Comerciantes russos têm acesso limitado a seguros bancários e marítimos devido às sanções ocidentais.

