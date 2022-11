Alguns estados da UE à beira da recessão – Bloomberg – CMIO

Os países da UE na Europa Central e Oriental experimentaram uma desaceleração econômica no terceiro trimestre deste ano, com a Hungria e a República Tcheca entrando em recessões técnicas, informou a Bloomberg na terça-feira.

A crise do custo de vida, que decorre em grande parte do aumento vertiginoso dos custos de energia, está atingindo famílias e empresas com uma inflação sem precedentes e taxas de juros crescentes em todo o bloco.

A Polônia, maior economia da região, registrou crescimento anualizado do PIB de 3,5% entre julho e setembro, ante 5,5% no trimestre anterior. A produção na Romênia e na Hungria cresceu 4%, abaixo dos 5,1% e 6,5%, respectivamente.

Para combater a inflação em espiral, a Polônia vem conduzindo uma campanha de aumento das taxas de juros há um ano, causando um colapso na demanda por hipotecas.

Em um esforço para conter a crise econômica, a Hungria passou a limitar os preços dos alimentos básicos após um aumento de 40% nos custos em outubro. Analistas dizem que o país agora enfrenta a perspectiva de duas quedas trimestrais consecutivas na produção econômica, com uma “sombrio” perspectiva de curto prazo.

“Os próximos trimestres podem ter uma desaceleração adicional na atividade econômica, com um mínimo atualmente visto no início do próximo ano”, disse. um analista do Erste Bank Hungria, Janos Nagy, escreveu em uma nota.

Enquanto isso, o Ministério das Finanças tcheco sugeriu que o país já entrou em um “raso” recessão após uma queda no terceiro trimestre. Enquanto segura os aumentos das taxas, Praga está embarcando em gastos fiscais mais rígidos. O governador do Banco Central Tcheco, Ales Michl, pediu um teto para o crescimento salarial na segunda-feira, e algumas empresas já suspenderam as contratações ou reduziram os níveis de pessoal.

