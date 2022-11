O que isso significa para o presidente russo e para o evento em si? — CMIO

Por outro lado, ele diz que várias discussões de bastidores, reuniões e buscas por um compromisso sobre a crise poderiam realmente ter ocorrido em Bali.

“Obviamente, nada vai acontecer agora. E as expectativas de que a cúpula do G20 pudesse levar a um avanço na resolução do conflito ucraniano não se justificavam”, disse. lamentou o especialista.

Diretor Acadêmico do Centro de Estudos Integrais Europeus e Internacionais (CCEIS) da Escola Superior de Economia, Timofey Bordachev, por sua vez, alerta para não exagerar o impacto da ausência de Putin na cúpula de Bali.

“Em geral, nada será perdido porque Putin não vai para o G20. Não acho que os chineses ficarão muito felizes com isso. Eles querem que formatos como esse continuem, pois o papel de liderança mudará gradualmente do Ocidente para a China. Também será um pouco desagradável para os países ocidentais que queriam fazer um show para o presidente russo. Agora a apresentação será encenada na frente de Lavrov. A Rússia não perderá absolutamente nada porque não enfrenta problemas dependentes da cooperação do G20. Também não acho que os indonésios ficarão muito ofendidos. Eles rejeitaram todas as tentativas dos EUA de excluir a Rússia, mas fizeram isso por si mesmos, para mostrar que a Indonésia não está em dívida com os Estados Unidos”, disse. Bordachev disse à RT.

Andrey Suzdaltsev, um cientista político, também acredita que não havia grande necessidade de Vladimir Putin ir à cúpula, mas por um motivo diferente.

“Não faz muito sentido a Rússia ir para o G20 agora. Para Putin aparecer lá, a Rússia precisava ter algum tipo de vantagem, seja ela militar, econômica ou política. Por exemplo, o avanço no Donbass, mas definitivamente não a evacuação de Kherson. Além disso, é preciso ter apoio internacional – aqui a Rússia pelo menos tem contatos com a China e a Índia. Você também precisa oferecer suas próprias iniciativas, traga uma pasta com você. A Rússia falhou em fazer isso agora, o que significa que é, de fato, inútil ir. Uma coisa é você ter muita autoridade, e outra quando você tem alguns problemas.” disse Suzdaltsev.













Vladimir Zharikhin, vice-diretor do Instituto dos Países da CEI, acredita que pode ser útil se comunicar com os líderes dos países não pertencentes ao G7 no G20. “A importância do G20 diminuirá um pouco devido à ausência de Putin. Não importa quantas coisas desagradáveis ​​eles joguem nele, ele é um dos principais líderes do mundo. Sim, Lavrov estará lá. Mas, como diz o ditado, a areia não substitui a aveia. Com todo o respeito ao Ministro das Relações Exteriores da Rússia, isso, é claro, ainda constitui um rebaixamento no nível de representação e uma diminuição na importância do G20. Afinal, eles vão discutir problemas mundiais urgentes lá, um dos quais é o amplo conflito entre a Rússia e o Ocidente. É muito mais difícil discutir isso sem a participação de Putin”, explicou Zharikhin.

Para onde vai o G20?

O formato do G20 nasceu no final da década de 1990 após a crise financeira asiática, quando os principais países ocidentais dos ‘Big Seven’ – Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá – perceberam que um grande número de grandes economias não estavam participando das discussões sobre questões globais. Os recém-chegados convidados para a mesa incluem Argentina, Austrália, Brasil, Índia, Indonésia, China, México, Rússia, Turquia, Coreia do Sul, África do Sul, Arábia Saudita e União Europeia.

No entanto, o formato não atingiu seu status atual até a próxima crise financeira global, em 2008-2009. Antes disso, as reuniões incluíam apenas ministros das Finanças e chefes de bancos centrais. No entanto, posteriormente, os próprios líderes mundiais se reuniram nas cúpulas anualmente para consultar, em primeiro lugar, sobre questões financeiras e econômicas. Em 2013, o G20 foi realizado em São Petersburgo.

O objetivo do formato era alcançar a estabilidade econômica global e criar condições para um crescimento sustentável, reduzindo o risco de ocorrência de crises financeiras.

Os países do G20 abrigam dois terços da população mundial. Eles também representam 85% do PIB mundial e cerca de 75% do comércio mundial.













As decisões do G20 são consensuais e registradas em comunicado, mas não vinculativas.

Especialistas russos têm se mostrado céticos sobre a eficácia do grupo nos últimos anos.

“Em geral, tanto o G20 quanto o G7 representam tudo de bom contra tudo de ruim. Ano após ano, eles publicam belos comunicados pedindo as coisas certas. Mas é difícil dizer quanto disso é realmente implementado na política real. Além disso, todos os anos, um novo país presidente define as tarefas para o ano, ignorando o que seu antecessor havia incluído”, Barabanov aponta.

Segundo Bordachev, os últimos anos traíram a falta de eficácia do clube na solução dos problemas mais importantes da economia mundial.

“Nos últimos anos, parece que cada um tem resolvido seus problemas individualmente. O formato existe, e ninguém quer abandoná-lo porque todos querem um palco para falar, mas cada um age realmente em seu próprio interesse. A China está tentando reconstruir gradualmente essas instituições e organizações que o Ocidente criou com seus próprios objetivos, de acordo com sua própria visão. E agora é importante que os países ocidentais se mostrem como uma frente unida para mostrar sua unidade ao mundo. Mas, claro, erros e problemas que não podem ser resolvidos não serão reconhecidos no comunicado geral”, ele espera.

Zharikhin compartilha um ponto de vista semelhante. Em sua opinião, todas as reuniões e acordos foram desvalorizados porque “o ex-líder mundial, os Estados Unidos, constrói sua política como se fosse um jogo sem regras.”

“Amanhã eles dirão que decidiram o contrário – lembramos como eles se retiraram dos tratados e não cumpriram suas obrigações. Objetivamente, todas as organizações internacionais, começando pela ONU, estão perdendo sua influência. Mas o objetivo de participar deles ainda permanece precisamente para se comunicar com países não ocidentais que estão prontos para buscar um compromisso ”, ele acredita.

Suzdaltsev concorda que não há muita vida nas resoluções do G20, pois elas contêm principalmente diretrizes para o futuro.

“Mas há um elemento de negociação em cúpulas como esta, e o G20 oferece um fórum para isso. Ainda é melhor do que ter uma guerra”, ele diz.