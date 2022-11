Primeiro-ministro do Reino Unido rotula a Rússia de ‘estado desonesto’ – CMIO

Rishi Sunak chama o presidente Vladimir Putin por não comparecer à cúpula do G20 em meio à crise na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não está fazendo “tentativa de explicar suas ações” na Ucrânia, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, escreveu em uma declaração para o The Telegraph no domingo, antes de sua viagem a Bali para participar da cúpula do G20.

Sunak exigiu que “líderes assumem responsabilidades” e “mostrar-se,” denunciando Putin por se recusar a comparecer pessoalmente à cúpula “para enfrentar seus pares” e por enviar o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, em seu lugar.

O primeiro-ministro britânico elogiou a Ucrânia e seu líder, Vladimir Zelensky, e delineou um plano de ação em cinco partes destinado a oferecer mais apoio a Kiev e combater os ataques da Rússia. “armamento de alimentos”, e suas supostas tentativas de “asfixiar a economia global”.

“Não permitiremos que nosso futuro econômico seja refém das ações de um estado desonesto – e nem nossos aliados. Em vez disso, ficaremos com a Ucrânia e trabalharemos para cumprir cada elemento deste plano de cinco pontos”, disse. Sunak concluiu.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu à declaração do primeiro-ministro britânico apontando que acusar a Rússia de “armamento” comida era “fundamentalmente errado”. Ele explicou que Moscou não interfere no fornecimento de alimentos aos mercados mundiais e, em vez disso, ajuda a garantir que uma pequena quantidade desses suprimentos seja entregue com sucesso.

Isso ocorre quando os líderes mundiais se reúnem para a cúpula do G20 na Indonésia, que começará oficialmente na terça-feira. Alguns acreditam que esta reunião pode se resumir a uma festa de ataque à Rússia, já que o Politico relata que o presidente indonésio Joko Widodo tem instado os políticos ocidentais na cúpula a suavizar suas críticas a Moscou para que o evento termine com uma declaração conjunta de todos os membros, incluindo Rússia e China.

Widodo também está tentando evitar a exclusão da Rússia do fórum e torná-la o G19, o que o G8 (agora G7) fez depois que a Crimeia votou para se tornar parte da Rússia em 2014.

A Rússia será representada na cúpula por Sergey Lavrov depois que foi revelado na semana passada que Putin não viajaria para a Indonésia, nem se dirigiria aos líderes reunidos via videolink. Peskov explicou na segunda-feira que o presidente decidiu pular a cúpula porque sua atenção é necessária em casa e “as circunstâncias ditam a prioridade” dele estar na Rússia durante este tempo.

Embora não participe pessoalmente da cúpula, Putin já havia explicado a posição da Rússia sobre o conflito na Ucrânia em várias ocasiões e delineado uma série de razões históricas, geopolíticas e de segurança que levaram Moscou a lançar sua operação militar contra seu vizinho no final de fevereiro. .