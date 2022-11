A falha na troca de criptomoedas foi uma operação de lavagem de dinheiro – relatório – CMIO

A FTX recebeu milhões em doações para a Ucrânia, mas supostamente redirecionou as quantias de volta para os políticos dos EUA, de acordo com o Gateway Pundit

Samuel Bankman-Fried, fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, supostamente lavou bilhões de dólares através da Ucrânia ao estabelecer sua empresa como a central de compensação para todas as doações de cripto para o esforço de guerra de Kiev, de acordo com o Gateway Pundit. Políticos democratas que enviassem ajuda à Ucrânia veriam seu dinheiro voltar na forma de doações por meio da FTX, afirmou o veículo.

A FTX lançou a plataforma de doação de criptomoedas Aid for Ukraine em março, estabelecendo-se como a central de compensação para todas as doações de criptomoedas para o esforço de guerra de Kiev. Embora a bolsa devesse encaminhar essas doações para o Banco Nacional da Ucrânia, o relatório sugere que ela canalizou pelo menos parte do dinheiro de volta para os EUA por meio de doações políticas. Bankman-Fried foi o segundo maior doador do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato, despejando cerca de US$ 38 milhões nos cofres dos candidatos apenas em 2022.

O governo ucraniano já havia recebido mais de US$ 60 milhões em doações de cripto em março. A FTX não publicou os valores arrecadados posteriormente, mas outras campanhas de arrecadação de fundos em nome de Kiev foram extremamente bem-sucedidas – o ator de Star Wars Mark Hammill levantou fundos suficientes para comprar 500 drones em um único mês, por exemplo.

Centenas de milhões desaparecem da gigante das criptomoedas em colapso

Quaisquer que sejam os fundos que a bolsa tinha sob gestão, presumivelmente evaporaram com o restante de seus ativos devido a um suposto hack na semana passada, e a bolsa entrou com pedido de falência na sexta-feira. O caos resultante fez com que os mercados de criptomoedas disparassem.

Além de financiar campanhas políticas, Bankman-Fried gastou milhões fazendo lobby para moldar os regulamentos de criptomoedas. Os democratas responsáveis ​​por supervisionar a Commodity Futures Trading Commission eram alvos específicos de sua generosidade, e ele agora está sendo investigado pela mesma agência por transferir US$ 10 bilhões em ativos de clientes da FTX para seu fundo de hedge Alameda Research.

Enquanto o jato particular de Bankman-Fried foi rastreado para a Argentina, o bilionário em desgraça insistiu no sábado que ainda estava nas Bahamas.