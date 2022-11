Emmanuel Macron, presidente da França, disse na segunda-feira (14) que é necessário continuar o diálogo com Vladimir Putin, presidente da Rússia.

“Sim, precisamos continuar conversando”, apontou Macron em uma entrevista para a rádio France Inter em resposta a uma pergunta sobre se é necessário continuar o diálogo com os presidentes do Irã e da Rússia, e acrescentou que o papel da França é esse.

“Devemos concentrar todos os esforços diplomáticos nas próximas semanas para que as partes se sentem à mesa de negociações”, sugeriu ele.

Ele acrescentou, no entanto, que as negociações deveriam ocorrer em um momento e termos aceitáveis para Vladimir Zelensky e para o povo da Ucrânia .

Anteriormente, Moscou relatou que Putin cortou os contatos com Macron e Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, pela relutância deles em ouvir o posicionamento da Rússia.

A Rússia iniciou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, com o objetivo de proteger a população russófona de Donbass do genocídio por Kiev, para realizar a “desmilitarização” e “desnazificação” do país, e evitar que ocorresse um ataque a territórios russos, como a Crimeia.